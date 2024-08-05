6 фактов о "русских либералах", которые нужно осознать украинцам

Вижу немало переживаний о том, что выпущенные из тюрьмы на обмен российские оппозиционные политики заявили о невиновности российского народа и необходимости снятия санкций, а об Украине вообще ничего не сказали.

Все, что нужно знать о "российских либералах"

Я не вижу в этом поводов для переживаний.

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1. Во-первых, прекратить искать "хороших русских" надо было еще в 2022 году. Их нет, зато есть полезные, вредные и неважные. Полезные приближают нашу победу, вредные отдаляют, остальные (их большинство) – неважные.

2. Сценарий "Либерал" как часть сценарного пространства был описан еще в 2022 году. Российский режим должен иметь в обойме "лидеров либеральной оппозиции", которых можно поставить на должности, если станет совсем трудно (очевидно, без изменения реальной системы власти). Алексей Навальный лучше всего подходил на эту роль, но его решили убить, поэтому в команде замена.

3. В системе взглядов "российской либеральной оппозиции" Украины нет и не может быть. Для них, как и для руководителей режима, как и для миллионов обычных россиян, это не страна, а территория. Россия ведет войну со США, а Украина – это, мол, поле войны, там не с кем говорить и нет тем для обсуждения.

4. Сугубо по-человечески: человек, выпущенный из тюрьмы и выведенный на пресс-конференцию, находится в шоке и дезориентации и говорит только то, о чем думал и передумал днями и ночами. Эти люди думали в СИЗО не об Украине, очевидно.

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5. То, что американская политика в отношении Украины является лишь проекцией политики в отношении России, не должно никого удивлять. Это не новость, вы давно должны были это понять. США не видят Украину, но и с Россией не воюют – они воюют с Китаем. Россия для них лишь инструмент этой медленной войны.

Соответственно, выпущенные из тюрьмы "либеральные оппозиционеры", которые благодарны США, очевидно, будут говорить то, что понравится их освободителям. Господствующий американский дискурс по России известен: надо дождаться смерти Владимира Путина, и все в России наладится, и можно будет использовать Россию как инструмент противостояния с Китаем (спойлер: нельзя).

6. И наконец самый важный фактор. Выпущенные "либеральные оппозиционеры" являются политиками, хотя в России давно нет политики. Политик всегда обращается к своим избирателям, где бы и что бы ни говорил. Даже самые ужасные диктаторы, в странах которых десятки лет не было выборов, говорят то, что понравится их избирателям, – Гитлер и Сталин не исключение.

Путин стал главой России не потому, что шел вопреки стремлениям народа, а потому, что их олицетворял. Тем более политик, находящийся в оппозиции, прежде всего будет обращаться к своим: "Вы не виноваты, вы жертвы режима, вы страдаете, надо снять санкции".

Выводы для украинцев

Во-первых, надо прекратить жаловаться на мир, что он не такой, как нам хочется. Все политики всего мира – циничные подлецы, думающие только о своей власти, в лучшем случае о своих избирателях. На нас им наплевать, и это норма, а не отклонение.

Во-вторых, если нас не замечают, надо увеличивать собственную субъектность. Надо активно предлагать миру нашу картину завершения войны и послевоенного устройства, объясняя и продавая ее преимущества. Об усилении украинской дипломатии я писал уже сто раз, не буду повторяться.

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В-третьих, надо наконец стать своими для Запада – продемонстрировать реальные шаги в направлении демократии, эффективного государства и свободной экономики. Не пытаться постоянно обманывать партнеров – это их очень напрягает. Послать им четкий сигнал, что мы часть их племени.

В-четвертых, на каждой площадке на Западе и Востоке, на каждой сцене и трибуне, где есть россияне, – должны быть украинцы. Мы не имеем права оставлять поле без боя. Мы должны противопоставлять свой дискурс российскому в каждой точке, до которой можем дотянуться.

Последнее. Прекратите искать "хороших русских" и расстраиваться, что они снова не такие, как вам хочется. Наши потенциальные союзники в борьбе с империей – только те, кто хочет ее развалить. Национально-освободительные движения, регионалистские независимые движения, а также очень небольшое количество россиян, которые понимают, что у России есть будущее только после конца империи.