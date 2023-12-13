7 фактов о позорном законе 5655, странным образом трансформировавшемся в постановление Кабмина

Какая-то чертовщина с этим законом 5655. Ты его в окно, а он через дверь. Честное слово. Не успела Еврокомиссия предостеречь Украину о принятия скандального закона, как наши государственники решили его трансформировать в постановление Кабмина. Эту списанную из закона кальку, внесенную с голоса, проголосовали на заседании правительства. Больше – в авторской колонке для 24 Канала.

Каждый юрист скажет вам: так нельзя, это юридически невозможно. А если делают – это нарушение Конституции и против всего законодательного процесса в стране. Ломание через колено? Проталкивание и откровенный лоббизм чьих-то конкретных интересов? Очевидно.

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За год борьбы с законом 5655 каких названий и прозвищ он не получил – "реформа градонасилования", "коррупционная бомба замедленного действия", "all-inclusive для застройщиков" и даже "закон-франкентейшн". Еще раз хочу напомнить, почему закон 5655 вреден для Украины и почему его подписывать и внедрять категорически нельзя.

Факт 1. Закон 5655 голосовали и лоббировали с многочисленными скандалами

Начнем с того, что закон 5655 одобрялся под бешеным давлением строительного лобби и прошел в Верховной Раде только благодаря 20 голосам ОПЗЖ – фактических предателей украинского народа, которые по непонятным причинам продолжают заседать в парламенте.

Главным автором законопроекта №5655, как и его главной лоббисткой, является председатель комитета по вопросам местного самоуправления и председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Именно она, пытаясь отбелить свой законопроект, считала нормальным прибежать в палату к раненому бойцу, который подорвался на мине и потерял обе ноги. Шуляк хотелось именно обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал законопроект 5655.

На фоне этого обыски с надуманными обвинениями у архитекторов или ряд безосновательных обвинений должностных лиц местного самоуправления в коррупции выглядят "цветочками".

Факт 2. Закон 5655 объединил против себя общественность, местное самоуправление, профессиональные круги

Рекордные более 42 тысяч человек поддержали петицию к президенту Украины о применении права вето. Дальше голосование остановили. Но и так это рекордное количество голосов в рекордно короткие сроки.

Напомню, именно граждане Украины больше всего заинтересованы в законности и соблюдении строительных норм и стандартов застройщиками, а также в сохранении собственного исторического наследия и качества архитектурных пространств. И они против 5655.

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Факт 3. Закон 5655 коррупциогенный

Это сразу признало НАПК в своей экспертизе: "По результатам рассмотрения проекта Закона Национальное агентство выявило коррупциогенные факторы, обусловливающие потребность в его доработке для гарантирования прозрачной системы градостроительного контроля и государственного градостроительного надзора, а также реализации реформы государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности путем снижения коррупционных рисков".

Дословная цитата. Это уже потом руководители НАПК будут манипулировать и изменять свои показания, очевидно, под влиянием определенных факторов. Но сначала было: "Закон 5655 – коррупциогенный".

Факт 4. Будет закон 5655 – не будет вступления Украины в ЕС

В июне этого года Европейский парламент в принятой резолюции призвал президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №5655. Пункт №17 черным по белому предостерегает Украину от будущего восстановления способом, который будет ставить интересы отдельных групп интересов выше равных правил игры и прозрачности.

И ровно месяц назад еще и Еврокомиссия предостерегла Украину от принятия скандального закона "поскольку он создает немалые коррупционные риски и риски бесправия органов местного самоуправления".

На минутку, от этого, в частности, зависят переговоры по вступлению Украины в ЕС. И Еврокомиссия считает, что Украине не стоит принимать 5655.

Факт 5. Закон 5655 не о будущем восстановлении страны, а о ее жесткой застройке

Отстроить страну? В законопроекте более 300 страниц – об этом ни одного пункта. Этот документ – откровенный лоббизм крупных застройщиков. Застроить – жестко, быстро, бесконтрольно.

Именно для этого авторы 5655 придумали много ноу-хау и заложили еще больше сюрпризов. Нотариусы, выдающие разрешения и все регистрируют за определенную плату по договоренности с застройщиком. Случайные люди в новообразованной градостроительной палате, среди уполномоченных лиц по градостроительному контролю. И как вишенка на торте – частные ООО как органы контроля. Застройщикам дают право создавать собственные фирмы, которые якобы будут контролировать стройки и выявлять нарушения требований градостроительного законодательства. Такой себе all inclusive – сам строю и сам себя контролирую.

Это фактически легитимизация коррупции отдельным законом. Таких вещей за всю историю парламентаризма было всего несколько: тендерная палата, роттердам+, теперь 5655.

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Факт 6. Закон 5655 – о сворачивании децентрализации

По реформе в интерпретации 5655 местное самоуправление просто выбрасывают из процесса. От слова "совсем".

Только один факт. Градостроительные условия и ограничения – фактически единственный документ, который на этапе будущей застройки еще оставили в компетенции городских властей. Так, 5655 изымает из оснований отказать застройщику несоответствие намерений застройки требованиям градостроительной документации. Какое-то узаконивание лжи застройщика. А по опыту скажу, что это прямой путь к хаотической застройке.

Факт 7. Закон 5655 – серьезная угроза в части охраны культурного наследия

Балкон, обшитый вагонкой, на памятнике архитектуры? "Запросто!", – говорит нам закон 5655.

В случае вступления закона 5655 в силу историческое и архитектурное наследие оказывается под угрозой достройки, перестройки, уничтожения и некачественной реконструкции.

Закон 5655 противоречит Закону об охране культурного наследия: выводов от органов местного самоуправления не требуется, в реестре заказчик достопримечательность и ее территорию определяет самостоятельно (может ее не найти и за то ничего не будет), согласование проекта происходит по умолчанию и экспертизу выдает на-гора условный "специалист по охране культурного наследия". Не орган охраны культурного наследия, а некий "специалист". Кто это должен быть – не уточняется.