Фальшивые доллары премиум-качества: СБУ заблокировала преступный канал сбыта

Служба безопасности Украины разоблачила группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Злоумышленники продавали качественно изготовленные подделки номиналом 100 долларов за 50% их номинальной стоимости.

Из-за этого в украинский валютный рынок "вбросили" сотни тысяч фальшивых долларов. Поскольку они были качественно изготовлены, то не идентифицировались детекторами валют как поддельные.

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Кто организовал схему

По данным СБУ, организатором преступной схемы является житель Киева, который уже был причастен к аналогичным преступлениям. Он наладил сбыт фальшивых долларов в разные регионы Украины, в том числе и в Житомирскую область.

Схема работала по меньшей мере с начала 2021 года. Банкноты сбывали через личные связи в среднем по несколько тысяч долларов в неделю.



Служба безопасности заблокировала канал сбыта фальшивых купюр / Фото пресс-службы СБУ

Как разоблачили злоумышленников

Правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве во время спецоперации. Все произошло во время сбыта очередной партии поддельных денег – 2 тысяч долларов.

По месту жительства задержанных лиц и в помещениях, которые они использовали, одновременно провели 11 санкционированных обысков. Правоохранители изъяли:

полученные преступным путем деньги;

огнестрельное оружие и патроны;

черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.

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Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают и блокируют пути поступления поддельных денег к фигурантам дела.