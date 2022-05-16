Фанаты Януковича: среди вещей уничтоженных оккупантов нашли шарф "Партии регионов"

Вооруженные силы Украины уничтожили позицию врага в Запорожской области. Там наши бойцы обнаружили трофеи и личные вещи оккупантов. Интересно, что среди боеприпасов был шарф "Партии регионов".

Об этом сообщил корреспондент 24 канала. Он поведал две истории ликвидирования противника.

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По его словам, бойцы полка "Азов" в Запорожье показали трофей оккупантов. Они захватили на одной из позиций врага боекомплект.

И среди всего был найден синий избирательный шарф от партии Януковича. Там написано "Партии регионов. Донбасс". Это вероятно были воины из псевдореспублики и они взяли такую вещь на передовую, но потеряли ее,

– объяснил корреспондент.



На позиции оккупантов нашли шарф "Партии регионов" / Фото Генштаба ВСУ

Также 128 горно-штурмовая бригада показала захваченную БМП-3 противника. Это довольно современная техника с пушкой.

Оккупанты при обстреле и атаке ВСУ просто сбежали и бросили эту технику. Там были боеприпасы – гранатомет, мины, огнемет и "рабочая тетрадь сержанта Мамаева",

– рассказал журналист.

По его словам, в этой "тетради" указаны фамилии командиров и личного состава, начиная от Южного военного округа России до мотострелкового батальона воинской части.

"Это полный список военных преступников, которых можно привлечь к ответственности", – отмечает корреспондент.

Защитники показали захваченную БМП-3 противника / Фото из соцсетей



Свежие данные о потерях врага

За прошедшие сутки наибольшие потери противника наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях. В целом по состоянию на 16 мая общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личного состава – около 27700 (+300) человек ликвидировано;

танков – 1228 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 2974 (+16) единиц;

артиллерийских систем – 577 (+22) единиц;

РСЗО – 195 единиц;

средства ПВО – 89 единиц;

самолетов – 200 единиц;

вертолетов – 165 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11) единиц;

крылатые ракеты – 97 (+2) единиц;

корабли и катера – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2101 (+14) единица,

специальная техника – 42 единицы.

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