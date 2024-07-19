Фарион прооперировали, медики борются за ее жизнь: в каком состоянии сейчас языковед

Языковеда Ирину Фарион, на которую сегодня было совершено покушение, прооперировали. Медики продолжают бороться за ее жизнь. Состояние пострадавшей тяжелое.

Состояние Фарион критическое

Руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец рассказала 24 Каналу о состоянии Ирины Фарион после покушения на нее.

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Состояние – критическое. Глубокая мозговая кома. Искусственная вентиляция легких. Пациентке по состоянию на сейчас проведена операция,

– отметила Матолинец.

Врач сообщила, что сейчас Ирина Фарион находится на лечении, врачу борются за ее жизнь.

Пулю удалить невозможно

Медики удалили все костные фрагменты из огнестрельной раны, ушили ее. Однако состояние Ирины Фарион нестабильное, у нее нитевидный пульс, артериальное давление не определяется. Пулю удалить невозможно, поскольку она в глубинных структурах мозга.

Покушение на Фарион: главное по состоянию на сейчас

Сегодня, 19 июля, во Львове стреляли в Ирину Фарион. У 60-летней языковеда огнестрельное ранение в голову. Выстрел был произведен в висок. Президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение на языковеда. Он заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель СБУ Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего. Во Львове ввели оперативный план "Перехват". Продолжается специальная полицейская операция для задержания стрелка. Полицейские проверяют транспорт на выездах из города. Впоследствии в сети распространили информацию о стрельбе во Львове и якобы задержании нападавшего. Однако, в Нацполиции опровергли это и отметили, что задержание мужчины, что на видео, не связано с покушением.

Предварительно известно, что нападавший – парень 20 – 25 лет. Он ждал Фарион возле ее дома, был в перчатках и использовал оружие без глушителя.

Соседи Фарион рассказали журналистам, что нападающий следил за языковедом по меньшей мере 2 – 3 недели, они видели его во дворе и жалеют, что не заявили в полицию.

Нападение на Ирину Фарион квалифицировали как покушение на умышленное убийство. В МВД призывают – если у вас есть какая-либо информация об обстоятельствах совершения этого преступления, сообщайте полиции. Данные должны быть правильно зафиксированы и тщательно проверены.