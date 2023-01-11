Фарион снова оскандалилась: ударила кота, чтобы "не отвлекал"
Источник:UAnimals
Общественная деятельница Ирина Фарион снова попала в скандал. На этот раз ее винят в том, что она ударила своего кота.
В частности, внимание на это обратили в UAnimals (всеукраинское гуманистическое движение, которое борется за права животных и работает в разных форматах). Там был опубликован фрагмент видео.
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Зоозащитники дали несколько советов Фарион
Зоозащитники отметили, что во время записи видео для собственной страницы Ирина Фарион ударила кота, "отвлекавшего" языковед.
Мы в UAnimals иногда можем совершать грамматические ошибки в публикациях, впрочем, хотим дать несколько советов для перевода с языка жестокости на язык гуманности. Уверены, отказ от "совка" касается и отказа от безосновательной агрессии к беззащитным,
– заявили в UAnimals.
Там также дали свой совет, отметив, что кот не мешает, а требует внимания.
Как Фарион ударила кота: смотрите видео
Реакция в сети на видео
На видео не видно самого момента, как Фарион ударило животное. Можно услышать только неприятные звуки, подобные удару. В сети активно уверяют о том, что языковед могла просто напугать кота, но не била его.
Также пользователи обвиняют UAnimals в клевете на Фарион.
Как в сети защищают Фарион: смотрите фото
Некоторые прибегают к шуткам, мол "кот был русскоязычным".