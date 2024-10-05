В Секторе Газа спасли девушку из Ирака, которую 10 лет назад похитили террористы ИГИЛ

В результате операции Израиля, США и Ирака в секторе Газа была спасена 21-летняя девушка, которую боевики "Исламского государства" (ИГИЛ) похитили в Ираке 10 лет назад, когда девушке было всего 11 лет.

Reuters пишет, что девушку освободили после более 4 месяцев усилий, которые включали несколько неудачных попыток из-за сложной ситуации с безопасностью.

Смотрите также Сбивание иранских ракет ничем не отличается, – Зеленский призвал НАТО отражать атаки России

Фавзия Сидо принадлежит к древнему религиозному меньшинству езидов, проживающему преимущественно в Ираке и Сирии, более 5 тысяч представителей которого были убиты и тысячи похищены во время кампании ИГИЛ в 2014 году, которую ООН признала геноцидом.

По словам источника, иракские чиновники поддерживали контакт с женщиной в течение нескольких месяцев и передали ее информацию американцам, которые организовали ее выезд из Газы с помощью Израиля.

Похититель женщины погиб во время войны в Газе, вероятно, в результате израильского удара, и она сбежала в тайник в секторе Газа.

Когда девушка попала в плен

В 2014 году боевики "Исламского государства" захватили в плен в регионе Синджар в Ираке более 6000 езидов. Многих из них продали в сексуальное рабство или обучили как солдат и переправили через границу, в частности в Турцию и Сирию.

Те, кто выжил, рассказывали, что мужчин и мальчиков, старше 14 лет расстреляли, а женщин забрали. Некоторые из езидских женщин, которым удалось сбежать, рассказывали, что их продавали или передавали в сексуальное рабство как "подарки" членам ИГ.

За прошедшие годы спасти удалось более 3500 человек, но почти 2600 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.