Reuters пише, що дівчину звільнили після понад 4 місяців зусиль, які включали кілька невдалих спроб через складну ситуацію з безпекою.

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Фавзія Сідо належить до стародавньої релігійної меншини єзидів, що проживає переважно в Іраку та Сирії, понад 5 тисяч представників якої було вбито і тисячі викрадено під час кампанії ІДІЛ у 2014 році, яку ООН визнала геноцидом.

За словами джерела, іракські чиновники підтримували контакт із жінкою протягом кількох місяців і передали її інформацію американцям, які організували її виїзд з Гази за допомогою Ізраїлю.

Викрадач жінки загинув під час війни в Газі, ймовірно, в результаті ізраїльського удару, і вона втекла до схованки в секторі Гази.

Коли дівчина потрапила у полон

У 2014 році бойовики "Ісламської держави" захопили в полон у регіоні Синджар в Іраку понад 6000 єзидів. Багатьох із них продали в сексуальне рабство або навчили як солдатів і переправили через кордон, зокрема до Туреччини та Сирії.

Ті, хто вижив, розповідали, що чоловіків і хлопчиків, старших за 14 років розстріляли, а жінок забрали. Деякі з єзидських жінок, яким вдалося втекти, розповідали, що їх продавали або передавали в сексуальне рабство як "подарунки" членам ІД.

За минулі роки врятувати вдалось понад 3500 людей, але майже 2600 осіб досі вважаються зниклими безвісти.