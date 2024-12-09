Более 12 лет плена в Сирии: США предлагают 1 миллион долларов за информацию о журналисте

ФБР объявило вознаграждение в размере 1 миллиона долларов. Деньги обещают за любую информацию, которая поможет найти без вести пропавшего американского журналиста Остина Тайса.

Остин Беннет Тайс попал в плен в Сирии в 2012 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о поисках Остина Тайса

После падения режима Башара Асада ФБР снова призывает предоставить информацию, которая может способствовать безопасному освобождению журналиста, задержанного в Дамаске в августе 2012 года.

Накануне в воскресенье, 8 декабря, президент Джо Байден упомянул Тайса во время своего выступления по поводу последних событий в Сирии.

Мы помним, что в Сирии есть американцы, в том числе те, которые там проживают. Как и Остин Тайс, попавший в плен более 12 лет назад. Мы по-прежнему стремимся вернуть его к его семье,

– сказал Байден.

Также источник пишет, что в четверг, 5 декабря, американские чиновники связались с силами сирийской оппозиции относительно журналиста, надеясь узнать больше о его местонахождении.

Летом 2012 года Тайс поехал в Сирию как журналист-фрилансер, чтобы сделать репортаж о войне в этой стране. Его задержали на контрольно-пропускном пункте вблизи Дамаска. Семья журналиста убеждает, что имеет подтверждение того, что он жив и здоров.

Ранее 24 Канал сообщал о захвате повстанцами ключевых городов в Сирии, бегство Башара Асада и падение его режима.