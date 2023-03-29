Послом Украины в Венгрии может стать младший сержант 101 бригады, известный "профессор из окопов"

"Профессор из окопов", младший сержант 101 бригады ТрО Федор Шандор может стать новым послом Украины в Венгрии. В настоящее время воин находится на Бахмутском направлении.

Заметим, что впервые эту информацию высказал журналист Direkt36 Сабольч Паньи. Впоследствии ее подтвердил и сам Шандор.

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"Профессор из окопов" может стать послом Украины в Венгрии

Федор Шандор профессор Ужгородского национального университета и доктор философских наук. С началом полномасштабного вторжения России стал добровольцем и младшим сержантом 101 бригады ТрО.

По данным венгерского издания, кандидатуру посла еще не утвердили. Назначение Шандора обсуждают украинские и венгерские партнеры.

Заметим, что ранее глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева заявила, что Украина планирует отправить в Венгрию посла, имеющего венгерские корни и образование в области общественных наук. Однако она так и не назвала тогда фамилию кандидата.

Только отметила, что они ищут человека, "имеющего хорошие языковые и культурные отношения со страной, хорошую профессиональную подготовку и способного серьезно вести переговоры". К слову, пока у Украины нет посла в Венгрии, ведь в июле 2022 года Владимир Зеленский уволил Людмилу Непоп с этой должности.

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Что известно о Федоре Шандоре