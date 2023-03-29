Послом Украины в Венгрии может стать младший сержант 101 бригады, известный "профессор из окопов"
Источник:Hvg.hu
"Профессор из окопов", младший сержант 101 бригады ТрО Федор Шандор может стать новым послом Украины в Венгрии. В настоящее время воин находится на Бахмутском направлении.
Заметим, что впервые эту информацию высказал журналист Direkt36 Сабольч Паньи. Впоследствии ее подтвердил и сам Шандор.
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"Профессор из окопов" может стать послом Украины в Венгрии
Федор Шандор профессор Ужгородского национального университета и доктор философских наук. С началом полномасштабного вторжения России стал добровольцем и младшим сержантом 101 бригады ТрО.
По данным венгерского издания, кандидатуру посла еще не утвердили. Назначение Шандора обсуждают украинские и венгерские партнеры.
Заметим, что ранее глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева заявила, что Украина планирует отправить в Венгрию посла, имеющего венгерские корни и образование в области общественных наук. Однако она так и не назвала тогда фамилию кандидата.
Только отметила, что они ищут человека, "имеющего хорошие языковые и культурные отношения со страной, хорошую профессиональную подготовку и способного серьезно вести переговоры". К слову, пока у Украины нет посла в Венгрии, ведь в июле 2022 года Владимир Зеленский уволил Людмилу Непоп с этой должности.
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Что известно о Федоре Шандоре
- Профессор стал известен в начале мая прошлого года, когда его побратим опубликовал фото, где видно, как Федор Шандор читает лекции студентам прямо с фронта.
- Фотография быстро облетела интернет и о "профессоре из окопов" узнали тысячи людей. Следует заметить, что профессор, а ныне и воин, активно пытается улучшить венгерско-украинские отношения.
- В частности, недавно он передал консулу Венгрии в Ужгороде подписанный военными венгерский флаг, что является символом венгерской революции против российских оккупантов 1956 года. "Хочу поблагодарить венгерский народ, венгерских волонтеров за помощь вооруженным силам Украины. Ваша помощь в это тяжелое время очень важна для нас и приближает победу. Это символ дружбы между нашими народами, как бы враги ни пытались нас поссорить", – отметил Шандор.