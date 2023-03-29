Зауважимо, що вперше цю інформацію висловив журналіст Direkt36 Сабольч Паньї. Згодом її підтвердив і сам Шандор.
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"Професор з окопів" може стати послом України в Угорщині
Федір Шандор є професором Ужгородського національного університету та доктором філософських наук. З початком повномасштабного вторгнення Росії став добровольцем і молодшим сержантом 101 бригади ТРО.
За даними угорського видання, кандидатуру посла ще не затвердили. Наразі призначення Шандора обговорюють українські та угорські партнери.
Зауважимо, що раніше голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева заявила, що Україна планує відправити до Угорщини посла, який має угорське коріння й освіту в галузі суспільних наук. Проте вона так і не назвала тоді прізвище кандидата.
Лише зазначила, що вони шукають людину, яка "має хороші мовні та культурні стосунки з країни, хорошу професійну підготовку та здатна серйозно вести переговори". До слова, наразі Україна не має посла в Угорщині, адже у липні 2022 року Володимир Зеленський звільнив Людмилу Непоп з цієї посади.
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Що відомо про Федора Шандора
- Професор став відомим на початку травня минулого року, коли його побратим опублікував фото, де видно, як Федір Шандор читає лекції студентам прямо з фронту.
- Світлина швидко облетіла інтернет і про "професора з окопів" дізналися тисячі людей. Варто зауважити, що професор, а нині й воїн, активно намагається покращити угорсько-українські відносини.
- Зокрема нещодавно він передав консулу Угорщини в Ужгороді підписаний військовими угорський прапор, що є символом угорської революції проти російських окупантів 1956 року. "Хочу подякувати угорському народу, угорським волонтерам за допомогу збройним силам України. Ваша допомога в цей важкий час дуже важлива для нас і наближає перемогу. Це символ дружби між нашими народами, як би вороги не намагались нас посварити", – зазначив Шандор.