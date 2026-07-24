Невероятный человек, – командир "Ахиллеса" рассказал, чем его впечатлил Драпатый

После назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ в армии ожидают изменений в управлении и подходах к ведению войны. Важное значение будет иметь и то, как новое командование наладит работу с подразделениями, которые ежедневно выполняют самые сложные задачи на фронте.

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире 24 Канала рассказал, как познакомился с Драпатым и что понял о нем после совместной работы. Он также упомянул, почему генерал отличался от других командиров.

Почему Драпатый поразил командира "Ахиллеса"?

Первое знакомство состоялось во время планирования одной из боевых операций. Драпатый общался с военными просто, без излишней дистанции и демонстрации своего статуса, поэтому Федоренко сначала даже не понял, что именно он был старшим в комнате.

Когда я узнал, что он – один из ведущих украинских генералов, у меня появилась вера в современную украинскую армию. Не в ту, где все просто выровнялись, а в ту, где генералы прислушиваются к своим солдатам, переживают за них и планируют операции так, чтобы потери были минимальными,

– подчеркнул командир батальона.

В дальнейшем "Ахиллесу" много раз приходилось работать под руководством Драпатого. Подразделение долгое время оставалось высокоманевренным и могло одновременно выполнять задачи на двух или трех направлениях. Его перебрасывали на самые сложные участки фронта, чтобы стабилизировать ситуацию и помочь остановить специализированные подразделения противника.

За это время военные провели десятки успешных операций, в ходе которых особое значение имели рациональное применение сил и постоянная связь с командованием. Война не позволяет полностью избежать потерь, однако задачи планировались с учетом реальных возможностей подразделений, чтобы не подвергать людей неоправданному риску.

Рациональность применения войск очень сильно отличалась от всего, что я видел до этого. И каждый раз в этом чувствовалась человечность,

– рассказал Федоренко.

Командир линейного батальона мог напрямую связаться с командующим группировкой Объединенных сил и быстро получить ответ. При планировании военных выслушивали, при необходимости корректировали их предложения и предоставляли средства, необходимые для выполнения задачи.

Каких изменений стоит ожидать от Драпатого?

Свою оценку Драпатого Федоренко высказывал еще полтора года назад, когда о возможной смене военного руководства речи не шло. После многих совместных операций его мнение не изменилось: новый главнокомандующий хорошо понимает потребности подразделений, поддерживает с ними связь и готов развивать технологические решения, которые уже меняют украинскую армию.

Это невероятный генерал, невероятный человек, максимально прогрессивный. Для украинской армии это станет новым глотком свежего воздуха с точки зрения технологичности,

– подчеркнул командир "Ахиллеса".

Быстрых изменений во всей армии ждать не стоит, ведь они будут происходить в условиях войны, когда подразделения ежедневно должны удерживать фронт и выполнять боевые задачи. Новому командованию необходимо пройти переходный период без потери управляемости, постепенно укрепляя потенциал войск и определяя людей, которые будут отвечать за отдельные направления.

Дайте подготовленным и профессиональным людям, для которых военное дело и служение украинскому народу являются призванием, возможность выполнить возложенные на них задачи. Поверьте, он разберется, кого на какую должность ставить, что нужно делать в войсках и в какие сроки,

– сказал Федоренко.

Одним из приоритетов должно стать более широкое использование систем, способных заменить человека на поле боя. Речь идет о дронах, роботизированных платформах и других технологиях, способных выполнять опасные задачи без непосредственного участия военных.

Со своей стороны мы будем делать все, что в наших силах, чтобы оставаться качественной составляющей Сил обороны и реализовывать задачи, стратегию и планы, которые будет определять новый главнокомандующий,

– подчеркнул Федоренко.

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