Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу розповів, як познайомився з Драпатим і що зрозумів про нього після спільної роботи. Він також згадав, чим генерал відрізнявся від інших командирів.

Чим Драпатий вразив командира "Ахіллесу"?

Перше знайомство відбулося під час планування однієї з бойових операцій. Драпатий спілкувався з військовими просто, без зайвої дистанції та демонстрації свого статусу, тому Федоренко спочатку навіть не зрозумів, що саме він був старшим у кімнаті.

Коли я дізнався, що він один із топових українських генералів, у мене з'явилася віра в сучасне українське військо. Не в те, де всі просто вирівнялися, а в те, де генерали чують своїх солдатів, переживають за них і планують операції так, щоб втрати були мінімальними,

– наголосив командир батальйону.

Надалі "Ахіллесу" багато разів доводилося працювати під керівництвом Драпатого. Підрозділ тривалий час залишався високоманевреним і міг одночасно виконувати завдання на двох або трьох напрямках. Його перекидали на найскладніші ділянки фронту, щоб стабілізувати ситуацію та допомогти зупинити спеціалізовані підрозділи противника.

За цей час військові провели десятки успішних операцій, під час яких особливе значення мали раціональне застосування сил і постійний зв'язок із командуванням. Війна не дозволяє повністю уникнути втрат, однак завдання планували з урахуванням реальних можливостей підрозділів, щоб не наражати людей на невиправданий ризик.

Раціональність застосування військ дуже якісно відрізнялася від усього, що я бачив до того. І щоразу в цьому була людяність,

– розповів Федоренко.

Командир лінійного батальйону міг напряму зв'язатися з командувачем угруповання Об'єднаних сил і швидко отримати відповідь. Під час планування військових вислуховували, за потреби коригували їхні пропозиції та надавали засоби, необхідні для виконання завдання.

Яких змін чекати від Драпатого?

Свою оцінку Драпатого Федоренко висловлював ще півтора року тому, коли про можливу зміну військового керівництва не йшлося. Після багатьох спільних операцій його думка не змінилася: новий головнокомандувач добре розуміє потреби підрозділів, підтримує з ними зв'язок і готовий розвивати технологічні рішення, які вже змінюють українське військо.

Це неймовірний генерал, неймовірна людина, максимально прогресивна. Для українського війська це буде новий ковток із погляду технологічності,

– наголосив командир "Ахіллесу".

Швидких змін у всій армії чекати не варто, адже вони відбуватимуться під час війни, коли підрозділи щодня мають утримувати фронт і виконувати бойові завдання. Новому командуванню потрібно пройти перехідний період без втрати керованості, поступово посилюючи спроможності війська та визначаючи людей, які відповідатимуть за окремі напрямки.

Дайте підготовленим і професійним людям, для яких військова справа та служіння українському народові є покликанням, можливість виконати покладені на них завдання. Повірте, він розбереться, кого на яку посаду ставити, що потрібно робити у військах і в які строки,

– сказав Федоренко.

Одним із пріоритетів має стати ширше використання систем, які можуть замінити людину на полі бою. Йдеться про дрони, роботизовані платформи та інші технології, здатні виконувати небезпечні завдання без прямої участі військових.

Зі свого боку ми будемо робити все, що в наших силах, щоб залишатися якісною складовою Сил оборони та реалізовувати завдання, стратегію і плани, які визначатиме новий головнокомандувач,

– наголосив Федоренко.

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