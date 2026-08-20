Как сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на источники среди американских и украинских чиновников, точный график встреч бывшего чиновника в США пока не разглашается.
Какие подробности?
В настоящее время политик поддерживает постоянный контакт с главой SpaceX Илоном Маском по поводу возможного использования терминалов Starlink для противодействия российским баллистическим ракетам.
В Офисе Президента заявили, что не располагают информацией о планируемой поездке Федорова. Сам экс-глава оборонного ведомства также воздержался от официальных комментариев относительно визита за границу.
Интересно, что собеседники издания назвали Федорова "одним из самых откровенных критиков" политической системы Украины.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Отказ от должностей и новые призывы
После отставки в середине июля Владимир Зеленский предлагал Федорову должность вице-премьера по военным инновациям или главы концерна "Укроборонпром". Однако политик отверг эти варианты, стремясь вернуться исключительно на пост министра обороны.
В результате 19 августа Верховная Рада утвердила кандидатуру Евгения Хмары на пост главы оборонного ведомства. Со своей стороны Федоров обнародовал видеообращение с требованием разработать безопасные механизмы для проведения выборов во время войны.
"Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине возобновить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны", – подчеркнул он.
Помимо избирательных процедур, экс-глава ведомства раскритиковал бюрократию и коррупционные риски в сфере обороны.
По его словам, злоупотребление бюджетными средствами напрямую влияет на обеспечение военных дронами, боеприпасами и средствами радиоэлектронной борьбы.
К слову, после более чем месяца акций в поддержку возвращения Михаила Федорова в Министерство обороны организаторы объявили о прекращении протестов. Ветеран и один из инициаторов митингов Дмитрий Козятинский поблагодарил всех, кто присоединился к акциям, отметив, что считает их успешными.