Федоров назвал причину своего увольнения из Минобороны

Михаил Федоров прокомментировал причину своего увольнения из Минобороны. Речь идет о "большом недовольстве у многих людей" после начала перестройки процессов.

Об этом бывший министр обороны рассказал в интервью "Украинской правде".

В чем причина увольнения Федорова?

Федоров отметил, что не хотел строить какие-либо теории вокруг своего увольнения и не хотел бы пересказывать разговоры, которые у него были с президентом.

По его словам, там нет ничего, что не было бы публично озвучено ранее.

"В первую очередь говорилось о том, что существует определенный конфликт, но в принципе я думаю, что причины вообще кроются в другом", – сказал Федоров.

Он заявил, что "очень много людей" окружили Минобороны и его как министра, потому что команда начала перестраивать многие различные процессы внутри ведомства.

И из того, что начало происходить в публичном пространстве – определенное давление, определенные правоохранительные органы вокруг нашей работы – где-то с начала апреля стало понятно, что градус поднимается. И что это чем-то закончится,

– сказал Федоров.

Он добавил, что причина связана с закупками и тендерами.

Перестройка процессов в этом направлении вызвала большое недовольство у многих людей, которые, по словам Федорова, начали постоянно оказывать влияние и сеять негатив не только вокруг президента, но и в целом в медиапространстве.

Мы не знаем окончательную причину увольнения. Я думаю, что когда 90% людей приходят к тебе (к президенту – 24 Канал) и говорят: там что-то не так, там есть какая-то проблема, там есть свои интересы, то, возможно, под таким давлением трудно воспринимать объективную картину мира. Но где-то в апреле я предупредил президента: смотрите, сейчас к вам будут приходить и говорить, что со мной что-то не так, что у меня политические амбиции, что у меня есть компании, занимающиеся дронами, что я нарушил какие-то процессы и так далее. Вы должны перепроверять эту информацию у меня, потому что я ущемил интересы многих людей и компаний. И здесь нужна ваша поддержка,

– рассказал экс-министр.

Он добавил, что крупнейшие телеграм-каналы Украины были выкуплены, и они начали работать исключительно против него и его команды. Также начали появляться уголовные дела в отношении людей, которые работали с ним.

"То есть это давление усиливалось с каждым месяцем. И под таким давлением продолжать проводить реформы… В конце концов мы видим, что это привело к смене правительства и к тому, что сегодня я не занимаю свою должность", – подытожил Федоров.

К слову, в Киеве 31 июля планируется провести марш за диалог и реформы в оборонной сфере. Его анонсировал ветеран Дмитрий Козятинский, который ранее призывал людей выходить на митинги против увольнения Михаила Федорова из Минобороны.