В этом году будем производить десятки тысяч дронов: Федоров рассказал о первых результатах программы

Михаил Федоров отметил, что Украина сможет выпускать больше дронов, чем Россия, только при открытии рынка и предоставлении возможности предпринимателям масштабировать производство. По его словам, ни одна вертикаль и институция никогда не смогут производить больше, чем такие предприниматели.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что по сравнению с прошлым годом производство дронов и их количество увеличилось в 100 раз. Речь идет о БПЛА, которые получат Силы обороны до конца 2023 года.

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Какая ситуация с производством дронов

Как пояснил Федоров, некоторые категории дронов Украина закупала по 300 штук в 2022 году. В этом году государство будет производить десятки тысяч этих беспилотников.

У нас есть определенные категории дронов, которых мы в прошлом году закупали 300 штук, а в этом году будем производить десятки тысяч. Мы запустили программу, по сути, в марте, и за эти чуть больше полугода уже результат вот такой. В следующем году он будет гораздо больше,

– отметил он.

Федоров также заявил, что на 2024 год запланирована программа по обучению школьников пилотированию дронов и ознакомлению их с этой технологией. Также планируется запустить подобные программы в вузах.

Что касается сбора дронов в ПТУ, школах и других образовательных заведениях, то только предприниматели смогут масштабировать производство. Ведь они способны быстро реагировать на изменения технологии войны.

Сегодня одну связь нужно применять, завтра другую. Сегодня FPV используют одну камеру, а завтра нужно летать на FPV ночью. Вчера не нужен был ретранслятор для FPV, а сегодня мы выбили технику в диапазоне 10 километров, нам нужно увеличивать range, нам нужны коптеры, которые будут ретрансляторами.

– объяснил Федоров.

Вице-премьер подчеркнул, что все быстро меняется. В качестве примера он привел опыт Первой и Второй мировых войн, когда наиболее прогрессивные производители собирались, получали все возможности и генерировали новые технологии для победы.

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