У нас долгая история, – Федоров рассказал о контактах с Илоном Маском

Недавно издание The Atlantic опубликовало материал, в котором говорится, что Михаил Федоров по-прежнему является основным каналом связи Украины с Илоном Маском. Бывший министр обороны рассказал, какие у него отношения с американским триллионером.

В интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону Федоров заявил, что поддерживает контакты с Илоном Маском.

Что известно о контактах Федорова с Маском?

По словам бывшего министра, у него долгая история общения с американским бизнесменом, которая длится уже более 4 лет.

Нам уже удалось решить большое количество проблем и найти взаимопонимание как людям, поддерживающим демократические ценности своих стран,

– пояснил Федоров.

Он добавил, что часто удавалось находить выход даже в идеологически сложных ситуациях.

Федоров подчеркнул, что он поддерживает связь с Маском. Он надеется, что это поможет Украине получать новые технологии и решать те вызовы, которые стоят перед ней сегодня.