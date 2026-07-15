Федоров выступил с первым заявлением после решения Зеленского заменить его

После заявлений об отставке Михаила Федорова с поста главы Минобороны он опубликовал итоги своей работы, перечислив ключевые результаты деятельности ведомства. Среди них – развитие производства дронов, контракты на ракеты Patriot и Gripen, а также успешные испытания украинской баллистики.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Как Федоров подытожил свою работу?

Прежде всего, он поблагодарил украинских военных, команду и семью, а также заявил, что продолжит работать над развитием оборонных технологий Украины.

По словам Федорова, за время работы Минобороны удалось реализовать целый ряд важных проектов. Среди главных достижений он назвал отключение российских войск от Starlink, масштабное увеличение закупок беспилотников, запуск программ обеспечения боевых бригад дронами и реформу системы оборонных закупок из-за тендеров. Также, по его словам, было начато финансирование современных дроновых подразделений, закуплено тысячи пикапов, баги и квадроциклов для войск, а эффективность работы украинского ПВО удалось существенно повысить.

Отдельно Федоров отметил заключение контрактов на ракеты для систем Patriot, закупку истребителей Gripen, запуск грантовой программы для производителей ракет и взрывчатых веществ, открытие экспорта продукции украинского ОПК в рамках программы Drone Deal, создание Defense AI Center A1 для внедрения искусственного интеллекта в военной сфере и успешное испытание одной из ключевых его результатов, а также успешное испытание украинской баллистической ракеты. В общей сложности ему удалось выделить 22 пункта.

В то же время он признал, что не все планы удалось завершить. Среди незавершенных задач он назвал полную трансформацию Министерства обороны по стандартам НАТО, перевод всех оборонных закупок в тендерную систему и формирование культуры ответственности за принятые решения.

В завершение министр поблагодарил всех, кто работал вместе с ним, и подчеркнул, что продолжит работать над главной миссией – усилением Украины благодаря инновациям, скорости и современным технологиям.

Я продолжу работать ради миссии, с которой пришел раньше в Министерство обороны – побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации. Продолжение следует,

– подчеркнул Федоров.

Напомним, Михаил Федоров был назначен министром обороны Украины 14 января 2026 года. Его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, поддержали 277 народных депутатов. В этой должности он сменил Дениса Шмыгаля и вошел в состав правительства под руководством премьер-министра Юлии Свириденко.

До перехода в Минобороны Федоров более шести лет возглавлял Министерство цифровой трансформации, где был одним из авторов цифровой экосистемы "Дия". Предложение возглавить оборонное ведомство он получил 2 января 2026 года, после чего подал в отставку с должности вице-премьер-министра. Официально Верховная Рада уволила его из Минцифры 13 января.