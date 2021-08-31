Федоров встретился с вице-президентом Google: о чем говорили

Михаил Федоров в Штатах встретился с вице-президентом Google Караном Бхатией. Они обсудили YouTube Music, оптимизацию сервиса"Дия", а также YouTube Shorts.

Министр цифровой трансформации заверил, что они сотрудничают с Google со времен основания Министерства. Об этом он написал на своей странице в телеграме 31 августа.

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Федоров встретился с вице-президентом Google

Министр рассказал, что на встрече с Караном Бхатией обсудили "результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы". В частности о подборе и рекомендациях контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube.

Министр обїяснил, что "сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что является недопустимым, когда в Украине идет война".

Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент,

– сообщил Федоров.

Он заверил, что это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии.

Оптимизация сервиса "Дия" и возможность пользоваться YouTube Shorts

Федоров добавил, что среди важных вопросов:

оптимизация сотрудничества в отношении приложения "Дия";

возможность для украинцев пользоваться фондом YouTube Shorts – специальной программой поддержки креаторов на 2021 – 2022 годы.

Объем фонда – 100 миллионов долларов. Авторы самых популярных и виральных роликов смогут зарабатывать от 100 до 10 тысяч долларов,

– заверил министр.

Он обїяснил, что в Украине очень развита креативная индустрия, – много рекламных и маркетинговых агентств, много RedDot наград.

Поэтому Минцифры "обратились к Google с просьбой добавить Украину в список стран, которые могут воспользоваться YouTube Shorts, так как сейчас отсутствует такая опция".

Что известно о визите Михаила Федорова в Штаты