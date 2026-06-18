Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров на пресс-конференции после заседания "Рамштайн", сообщает 24 Канал.

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Что сказал Федоров о шансе Украины на мир?

По словам министра, нынешнее заседание в формате "Рамштайн" прошло под знаком "окна возможностей". Он пояснил, что ближайшие месяцы являются решающими в войне России против Украины.

Кроме того, заявил чиновник, Киев уже работает над тем, чтобы создать новые возможности для давления на Россию и приближения справедливого мира. Именно поэтому, добавил он, уже анонсированные союзниками средства необходимо максимально быстро выделять на нужды Украины.

Отдельно Федоров отметил, что во время третьей для него встречи в формате "Рамштайн" почувствовал последовательную поддержку союзников. По его словам, партнеры поддерживают украинские предложения и готовы работать над их реализацией.

Он добавил, что союзники видят успехи Сил обороны на поле боя, в небе и на территории России, поэтому понимают необходимость максимально использовать нынешний момент для усиления поддержки Украины.

К слову, мировые СМИ пишут о том, что Украине удалось переломить ход войны, однако предупреждают: это не повод для эйфории. Как отмечает The Hill, нынешнее "окно возможностей" для Украины является временным и может быстро закрыться. Издание объясняет, что ВСУ добились успехов благодаря массовому использованию дронов и ослаблению российских возможностей на фронте.

Командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий считает, что ближайшие шесть – девять месяцев станут решающими. ВладимирЗеленский согласился со словами военного.

Аналитик ISW Джордж Баррос подчеркнул, что союзники должны воспользоваться нынешним преимуществом Украины и усилить поддержку, ведь оно может быть недолговечным. По его словам, украинские силы уже более эффективно сдерживают российское наступление и могут использовать свои успехи для укрепления позиций на предстоящих мирных переговорах.