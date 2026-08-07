Для ударов по России: Федоров заявил, что ведет важные переговоры с Маском по поводу Starlink

Украина хочет, чтобы Илон Маск разрешил ей использовать Starlink для нанесения ударов по России. В настоящее время с американским бизнесменом идут переговоры. Их ведет Михаил Федоров.

Об этом бывший министр обороны рассказал в эфире YouTube-канала Сергея Стерненко.

Что известно о переговорах Федорова и Маска?

По словам Федорова, в последний раз они с Маском общались несколько дней назад.

Экс-министр отметил, что договориться о необходимых Украине возможностях пока сложно, однако переговоры продолжаются.

Он также напомнил, что ранее его переговоры с Маском увенчались успехом, а именно помогли ограничить использование Starlink российскими военными в Украине.

Это было важно, поскольку россияне начали использовать спутниковый интернет в "Шахедах".

Сегодня разрешение Маска поможет, в частности, уничтожать пусковые установки, с которых Россия запускает баллистические ракеты и терроризирует гражданское население.

Федоров добавил, что не может раскрывать подробности текущих переговоров, но Украина работает над тем, чтобы достичь нужного результата.

Напомним, что 28 июля Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме. По данным СМИ, украинский лидер попросил президента США об большой услуге от Илона Маска. Речь идет именно о разрешении Украине использовать Starlink для управления беспилотниками на территории России.

Это могло стать альтернативой передаче США Киеву ракет-перехватчиков.

Как Федоров убедил Маска ограничить доступ к Starlink для оккупантов?

Российские оккупанты получили доступ к терминалам Starlink еще в 2023 году. Но в начале 2026 года они начали активно использовать спутниковую связь для управления ударными дронами. Это позволяло врагу управлять БПЛА онлайн и обходить украинскую противовоздушную оборону.

В феврале тогдашний министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой заблокировать Starlink для российских военных. Для этого был создан "белый список" официально зарегистрированных терминалов. Все устройства, которых в этом списке не было, отключили.

Через несколько дней Starlink у российских военных на фронте массово перестал работать. После этого у оккупантов возникли серьезные проблемы с коммуникацией и координацией между подразделениями.

Некоторые СМИ предполагают, что блокировка Starlink для россиян помогла Украине во время контрнаступления в начале 2026 года.