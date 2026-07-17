Как пояснил 24 Каналу народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, президент выбрал Сирского прежде всего потому, что тот незаметен. Его нет в рейтингах, и он не может стать конкурентом для Зеленского на политической арене.

Почему на должности оставили именно Сирского?

Главнокомандующий еще ни разу не противоречил президенту. Он четко интегрирован в систему выполнения и принятия решений, поэтому очень удобен. Сирский не меняет подходы, является сторонником войны солдатами и очень тяжело воспринимает новейшие технологии.

Именно в этом и заключался конфликт с Федоровым. Глава Минобороны хотел сделать войну более технологичной. А Сырский до сих пор рассматривает роботизацию исключительно как вспомогательный фактор.

"Конечно, это не снимает необходимости в мобилизации, пехотных операциях, отвоевании территорий. Но на самом деле, если мы будем бороться с Россией количеством людей, то проиграем. Осенью после выборов Кремль введет массовую мобилизацию, и тогда возникнет еще один серьезный риск", – подчеркнул народный депутат.

Народный депутат объяснил, почему Сырский остался на посту: смотрите видео

К осени Украине нужно нарастить технологичность настолько, чтобы она уравновешивала, а лучше превосходила Россию. Но решающим фактором увольнения Федорова стала даже не разница в подходах, а популярность главы Минобороны.

Сырский никогда не мог соперничать по популярности с уровнем доверия, которым пользуется Зеленский. Его уважают как опытного воина, но как государственный деятель он не пользуется популярностью. Это абсолютно устраивает Зеленского,

– добавил Ярослав Юрчишин.

Молодой, современный министр обороны, который начал появляться в социологических опросах, представляет угрозу для популярности президента. Даже если учесть, почему речь идет о человеке, который в 2019 году отвечал за социальные сети Зеленского во время избирательной кампании.

Интересно, что Федоров никогда не говорил о своих политических амбициях. Каждый раз, когда его спрашивали о Зеленском, он очень четко давал понять, что работает в команде президента. Но, очевидно, он не был готов переходить на должность советника или посла в какую-либо страну. Федоров активно работал над цифровизацией войны, поиском новейших технологий, чтобы сбалансировать наши силы и силы противника.

Я очень надеюсь, что удастся найти взаимопонимание и Евгений Хмара возглавит Службу безопасности, а Федоров вернется в Министерство обороны. Конечно, будет неловко с господином Игорем Клименко, но такова цена работы в команде Зеленского,

– подчеркнул Ярослав Юрчишин.

Скорее всего, Федоров вернется в IT-сферу с военным уклоном и точно найдет ресурсы, чтобы помогать фронту в этом направлении. А Зеленский, вероятно, получил сильного и популярного конкурента. При этом, что сам помог ему таким стать, сначала назначив министром обороны, а затем начав расформирование правительства, чтобы уволить популярного политика.