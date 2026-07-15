Федорову хотят заменить из-за разногласий с Сырским по поводу ведения войны, – источники

Президент Владимир Зеленский во время заседания фракции "Слуга народа" назвал причины решения об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны. Существует сразу две вероятные причины.

Об этом 24 Канал сообщили осведомленные источники.

Почему Зеленский хочет отставки Федорова?

По словам источников, одной из главных причин стали разногласия между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по поводу видения ведения войны. Кроме того, президент якобы отметил, что Министерство обороны и Федоров осуществляли закупки по собственному усмотрению, а не в соответствии с запросами Генерального штаба и военных. Собеседники отмечают, что это, в частности, касалось закупки артиллерийских боеприпасов.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что окончательное решение о назначении Михаила Федорова министром обороны еще не принято. Перед определением кандидатуры глава государства планировал провести дополнительные консультации с руководством Министерства обороны.

Напомним, 15 июля состоялись два заседания фракции "Слуга народа", в ходе которых обсуждался обновленный состав Кабинета министров. Одним из главных кадровых вопросов оставалось назначение нового министра обороны.

Ранее среди возможных кандидатов называли Михаила Федорова и министра внутренних дел Игоря Клименко. По завершении второго заседания народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что президент предложит Верховной Раде ряд назначений.

Возглавит новый Кабмин, вероятно, Сергей Корецкий. По словам народного депутата, Игорь Клименко может возглавить Минобороны, Иван Выговский – МВД, Виталий Ким – Министерство по делам ветеранов, а Всеволод Ченцов станет вице-премьером по евроинтеграции.

Также, по ее информации, Минагро может возглавить Тарас Высоцкий, МОН – Андрей Бутенко, а Алексей Соболев перейдет на работу в Офис президента. В то же время кандидатура нового посла Украины в США и нового главы СБУ пока не определена.