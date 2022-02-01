Феерическая самоликвидация: оккупанты в первый месяц 2022 года потеряли 19 боевиков
Источник:Сергей Нещадим в твиттере
Оккупанты продолжают нести небоевые потери на Донбассе. Враги самоликвидируются из-за неосторожного обращения с оружием и злоупотребления алкоголя.
Об этом сообщил офицер Объединенных сил ВСУ Сергей Нещадим в своем твиттере во вторник, 1 февраля.
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Он обнародовал данные, которые свидетельствуют, что в период с 1 по 31 января 2022 года потери оккупантов составили 45 человек:
- безвозвратные – 19 (небоевые 18, боевые 1);
- санитарные – 26 (все небоевые).
Оккупанты за январь потеряли 19 боевиков / Скриншот из твитера Сергея Нещадима
Потери оккупантов с начала перемирия
Сергей Нещадим проинформировал, что с 27 июля 2020 года по 31 января 2022 года потери составили:
- Безвозвратные – 452 (боевые 12, небоевые 440);
- Санитарные – 586 (боевые 8, небоевые 578);
- Вооружение и военная техника 23 единицы.
Текст публикации Сергея Нещадима:
Потери орков с 01.01.2022 по 31.01.2022 составили 45 человек.
Безвозвратные (200) – 19, из них боевые 1, небоевые 18.
Санитарные (300) – 26, все небоевые.