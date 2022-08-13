Фейгин не исключил, что взрыв в Крыму повлиял на планы россии по наступлению

Психологически и военно-технически, на оккупантов очень сильно повлиял взрыв на аэродроме Новофедоровки. Также сильно изменилась логистическая ситуация россиян, ведь ВСУ регулярно обстреливают все мосты.

Об этом во время стрима для 24 канала рассказал российский правозащитник и адвокат Марк Фейгин. Он также отметил, что на территории Крыма 5 аэродромов, все они вовлечены в войну против Украины.

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"Если сгорело 9 бортов, а инфраструктура и другие самолеты повреждены, то на восстановление нужно много времени. Это же как с восстановлением Антоновского моста – нет никаких гарантий, что по этим аэропортам не попадет ракета", – убежден Фейгин.

По моему мнению, попасть по Новофедоровскому аэродрому могла ракета "Гарпун", но я никому не навязываю это мнение,

– говорит правозащитник.

россияне точно знают, что это было, ведь у них есть обломки – несмотря на то, что официально россияне заявили о нарушении техники безопасности и детонации боекомплектов.

Марк Фейгин российский правозащитник и адвокат Вероятно, у россиян изменились планы из-за последних ударов ВСУ. И это заслуга дальнобойной артиллерии, которая пусть на 70 километров, но бьет мощно.

"В общем, россияне накопили 30 батальоно-тактических групп на Юге. Речь шла о том, что эти оккупанты должны наступать на Николаев или на Кривой Рог, но этого не произошло и это определенный показатель изменения тактики", – убежден Марк Фейгин.

Полный стрим о тактике россиян и истерике кремля: смотрите видео