В России слили очередной разговор олигархов: Фейгин предположил, будет ли реакция Путина

В сеть "слили" якобы разговор российских миллиардера Романа Троценко и бизнесмена Николая Матушевского. Российские олигархи обсуждали неудачи России под руководством Путина.

Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что российское руководство в курсе о таких разговоров своих олигархов, но не будет совершать никаких действий против них. Об этом он сообщил 24 Каналу.

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Скамейка запасных короткая

По словам Фейгина, если начнут "бить" по бизнесменам, это может дать неправильный сигнал всему провластному классу в России. Мол, репрессии будут применять не против оппозиционеров и противников режима, а против "своих", публично демонстрирующих лояльность.

"Пусть в частных разговорах они выражают свое недовольство, но если будут репрессии – то для чего, чтобы убедить кого-то? Я думаю, что массовых репрессий сейчас не будет. Только если возникнет реальная угроза смены власти – объединятся такие люди, как Троценко и Матушеевский, тогда в отношении их действительно будут применяться репрессии", – сообщил правозащитник.

Марк Фейгин о настроениях российской "элиты": смотреть видео

Фейгин добавил, что Путин мог наказать военных генералов и чиновников генштаба за провалы первых месяцев войны, когда россияне отступали от Сум, Чернигова и Киева, когда российскую армию разгромили во время Харьковской операции, когда они скрылись из Херсона. Но этого не сделал.

Скамейка запасных короткая. Если увольнять таких людей, то это станет сигналом для других для действий против Путина,

– подчеркнул он.

Что известно об очередном "сливе" разговора российских олигархов