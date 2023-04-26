Російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що російське керівництво в курсі таких розмов своїх олігархів, але не буде вчиняти жодних дій проти них. Про це він повідомив 24 Каналу.
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Лава запасних коротка
За словами Фейгіна, якщо почнуть "бити" по бізнесменах, це може дати неправильний сигнал усьому провладному класу в Росії. Мовляв, репресії будуть застосовувати не проти опозиціонерів та противників режиму, а проти "своїх", які публічно демонструють лояльність.
"Хай у приватних розмовах вони висловлюють своє незадоволення, але якщо будуть репресії – то для чого, щоб переконати когось? Я думаю, що масових репресій зараз не буде. Лише, якщо виникне реальна загроза зміни влади – об’єднаються такі люди, як Троценко та Матушеевський, то тоді щодо них дійсно застосовуватимуться репресії", – повідомив правозахисник.
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Фейгін додав, що Путін міг покарати військових генералів і чиновників генштабу за провали перших місяців війни, коли росіяни відступали від Сум, Чернігова й Києва, коли російську армію розгромили під час Харківської операції, коли вони втекли з Херсона. Але цього не зробив.
Лавка запасних коротка. Якщо звільняти таких людей, то це стане сигналом для інших для дій проти Путіна,
– наголосив він.
Що відомо про черговий "злив" розмови російських олігархів
- У вівторок, 25 квітня, видання "Настоящее Время" разом зі журналістами видання "Радіо Свобода" опублікували запис розмови між, ймовірно, російськими олігархами Троценком та Матушевським.
- На записі чути, як учасники розмови кажуть, що у Росії "все руйнується", бо влада – "в руках муд*л", а "Путін – придурок".
- Обидва бізнесмени назвали аудіозапис фейком.