путин обещал Орбану "кусок Украины", – Фейгин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давно "замахинирован" в различных схемах. Кроме денег, путин обещал ему часть Украины в обмен на поддержку.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, в обмен на достаточно явную поддержку путин был готов отдать Венгрии Закарпатье. Именно так можно объяснить скандальные заявления Виктора Орбана.

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Украина выбрала свой путь, россия этого не понимает

По словам Фейгина, россия постоянно повторяет, что Киев превратили в так называемый проект "антироссии". Они воспринимают Украину как наконечник "западного копья".

Оккупанты не способны понять, что люди просто хотят, чтобы россия от них наконец отцепилась. А обвинения в марионеточности или "они легли под запад" – это очередной бред.

Ой, подпали под Запад? Только Запад что-то не занимал территории, не убивал детей в Буче и помогает деньгами. Почему бы тогда Украине не выбрать союзником Запад? А кого выбирать? Москву? Этих всех с мордами в виде задниц?

– эмоционально высказался Фейгин.

Правозащитник отмечает, что Украина не подпала под Запад, а просто вестернизировалась. Это сознательный цивилизационный выбор и последовательная позиция, за которую люди готовы отдавать жизнь. И ничего здесь россия не сможет поделать.

Фейгин о скандальных заявлениях Орбана и цивилизационном выборе Украины: смотрите видео

Напомним, венгерские власти продолжают довольно неоднозначно подыгрывать россии. То министр иностранных дел Петер Сийярто попросил у лаврова дополнительные 700 миллионов кубометров газа, то Виктор Орбан заявил, что санкции против россии способны убить европейскую экономику.