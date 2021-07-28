Если Зеленский в США договорится о санкциях для Шария, он поедет в Россию, – Фейгин

Пророссийский блогер Анатолий Шарий проиграл апелляцию в литовском суде, поэтому ему придется покинуть Евросоюз. Если Владимир Зеленский во время визита в США сможет договориться о санкциях для него, то Шарий уже на следующий день поедет в Россию.

Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Шарий представляет угрозу нацбезопасности Литвы, а это значит, что он не сможет въезжать на территорию страны в течение 5 лет.

К теме Литва не приняла иск Шария, ему придется покинуть Евросоюз, – Фейгин

Шарий хочет получить новый статус беженца

Фейгин рассказал, что Шарий подал документы в Испании на получение нового статуса беженца. Однако решение страны на этот счет будет зависеть от комплекса условий.

Стоит понимать, что Литва будет добиваться того, чтобы пророссийский блогер снова не получил приют. В то же время в Украине Офис президента уже прилагает усилия, чтобы Испания ни в коем случае не выдала ему статус беженца. Сейчас Шарий пользуется временным разрешением из-за наличия имущества в Испании.

Фейгин предположил, что в Украину он уже никогда не вернется.

Что касается визита Зеленского 30 августа в США – если он сумеет добиться внесения в санкционный список этого персонажа, то на следующее утро тот поедет в Россию, где находятся его кураторы,

– заявил правозащитник.

Узнайте больше Минюст видит основания для запрета "Партии Шария": детали от Малюськи

Как Шария относиться в России

По мнению Фейгина, Шария однозначно примут в России. Однако там он будет находиться до того времени, пока будет нужен.

"Если надо будет, то они с удовольствием с Украиной обменяют его на какого-то российского шпиона", – предположил правозащитник.

Фейгин считает, что Кремлю Шарий нужен исключительно в роли пропагандистского рупора за пределами России.

Фейгин рассказал о решении Литвы по Шарию: смотрите видео

Что этому предшествовало