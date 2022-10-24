Глава российского Генштаба вслед за Шойгу сел за телефон с басней о "грязной бомбе"

Россия продолжает распространять фейк об украинской "грязной бомбе". Теперь в Великобританию позвонил по телефону начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Герасимов позвонил главе комитета начальнику штаба Вооруженных сил Великобритании адмиралу Тони Радакину. Главной темой разговора была "грязная бомба", которую якобы готовится применить Украина, как утверждают в России. Об этом сообщают РосСМИ.

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Радакин отверг обвинения России в том, что Украина якобы планирует действия, направленные на эскалацию конфликта и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании.

В Минобороны России сообщают, что после разговора с Радакином Герасимов также позвонил по телефону из-за "грязной бомбы" главе Комитета начальников штабов США Марку Милли.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что "некоторые из собеседников" предложили обсудить сведения о подготовке "грязной бомбы" "на профессиональном, военном уровне". По его словам, Россия согласилась на это.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Захарова перешла к угрозам, она призывает Запад обратить внимание на фейковую информацию о "грязной бомбе".

Зачем России фейк о "грязной бомбе"

В России распространяют фейки о том, что Украина готовится к "провокации", связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.

Там утверждают, что цель Киева – обвинить Кремль в применении оружия массового поражения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

Министр обороны России Сергей Шойгу решил звонить по телефону министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу".

Также в минобороны России заявили, что "привели в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" по Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила.

Зачем России фейк о "грязной бомбе": видео

Россия продолжает обвинять Украину в "провокации", подобные заявления уже не в первый раз раздаются в адрес нашего государства. Очередной фейк может свидетельствовать о том, что Кремль планирует использовать подобное оружие на территории Украины.