Фейк о химоружии распространяется уже на госорганах в России, – Лещенко
Россия на государственном уровне распространяет фейки о химическом оружии, якобы производимом на территории Украины.
Как сказал советник главы Офиса Президента и журналист Сергей Лещенко, заявление об этом сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, фактически легализовавший этот фейк.
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По словам Лещенко, это работает следующим образом:
- фейк вбрасывается через анонимные источники;
- затем подтверждается военными, а затем и должностными лицами;
- далее следуют МИД, спикер Думы;
- через обращение парламента фейк идет циркулировать в международном пространстве.
Это психология легализации ложной информации. Я хочу, чтобы весь мир осознавал это и понимал, как Россия пытается их обмануть,
– подчеркнул Сергей Лещенко.
Отметим, что на днях министерство обороны России заявило о якобы готовящейся украинской стороной провокации с использованием ядовитых веществ, по версии российских военных, "для обвинения России в применении химического оружия".
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