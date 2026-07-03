Российские пропагандисты запустили очередную масштабную ложь, пытаясь очернить семью президента Украины. Как сообщает Центр противодействия дезинформации, на этот раз враждебные ресурсы распространяют фейк о якобы проводимых обысках у родителей Владимира Зеленского – Риммы и Александра.

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Как именно россияне сфабриковали этот фейк?

Авторы дезинформационной кампании утверждают, что Национальное антикоррупционное бюро Украины якобы обнаружило на счетах родителей главы государства баснословную сумму – 11 миллионов долларов. Однако эта история является вымышленной.

Для убедительности пропагандисты создали и распространяют сфальсифицированный видеоролик. Они использовали символику и фирменный стиль известного европейского СМИ, а также добавили поддельный скриншот новости, которая якобы была опубликована на одном из популярных украинских сайтов. На самом деле на официальных ресурсах упомянутых изданий нет никаких упоминаний о подобных "обысках".

Россияне запустили новый фейк о родителях Зеленского / Фото ЦПД

Какую цель преследует вражеская пропаганда?

В ЦПД объясняют, что этот вброс является классическим примером работы российской дезинформационной сети "Матрешка". Эта сеть специализируется на создании фейковых материалов, маскируя их под публикации авторитетных мировых СМИ.

Российская пропаганда уже неоднократно пыталась спекулировать на теме "огромного состояния" или "дорогих покупок" семьи Зеленского. Такие выдумки массово распространяются в соцсетях, ориентируясь прежде всего на англоязычный сегмент. Главная цель Кремля в данном случае – дискредитировать Украину на международной арене и подорвать доверие западных партнеров.

Напомним, что российская пропаганда работает без перерыва. В частности, 2 июля в Кремле лгали о целях массированного обстрела. По словам террористов, они якобы поразили предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

На самом же деле от рук россиян погибли 30 мирных жителей, еще 100 – получили ранения. Российские БПЛА и ракеты разрушили десятки жилых домов.