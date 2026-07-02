Об этом говорится в заявлении Минобороны страны-террористки.

Смотрите также : В ГСЧС показали жуткие кадры последствий атаки на Киев

Как в России оправдались за атаку?

В российском Минобороны заявили, что атака была осуществлена в ответ на "террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России".

Там подтвердили, что наносили удары "высокоточным" оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

По словам террористов, они поразили предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Напомним, что это очередная циничная ложь путинского режима. В частности, в Киеве, который стал основной целью ночного удара, россияне атакували жилые дома. Уже известно о 86 пострадавших и 13 погибших. Есть информация и о пропавших без вести.

Среди разрушенных объектов – девятиэтажное здание в Дарницком районе.