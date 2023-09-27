"Мобилизация 16-летних": россияне придумали фейк о министре обороны Умерове

Оккупанты продолжают продуцировать фейки, чтобы внести панику и раздор в украинском обществе. Так, они врут о том, что в нашем государстве планируют призывать в армию с 16 лет.

При этом свою дезинформацию они распространяют, используя для этого клонированные сайты украинских медиа.

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В росСМИ активно рассказывают, что в Украине хотят мобилизовать с 16-лет. С таким предложением в Верховную Раду якобы обратился министр обороны Рустем Умеров. Пропагандисты, конечно, сразу начали кричать о том, что в нашем государстве "заканчивается мобилизационный потенциал" и поэтому Киев планирует мобилизовать "женщин, детей и людей с инвалидностью".

Чушь от оккупантов / Фото ЦНС

Российские источники распространяли эту чушь со ссылкой на "УНИАН", конечно, не настоящий сайт, а намеренно клонированный.

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что Умеров подобных заявлений не делал. О них нет никаких упоминаний в соцсетях.

Также там напомнили, что согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", военную службу можно проходить только с 18 лет.

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