Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет. Там заявили, что информация о якобы размещении украинских военных в медицинских учреждениях города не соответствует действительности.

Читайте также В Донецкой области из-за российского обстрела погибла начальница отделения Укрпочты Ольга Бордунова

В Краматорске больницы не используют как военные базы

Все медучреждения Краматорска – как городского, так и областного подчинения – используются исключительно по целевому назначению и оказывают медицинскую помощь.

Врачи и вспомогательный персонал больниц города, области и Медицинских сил Вооруженных сил Украины самоотверженно работают чтобы ежедневно спасать жизни пациентов, как гражданских так и военных. Как с правовой, так и с моральной точки зрения, медицинские учреждения в Украине – как и в любой другой стране – не могут быть законными военными целями,

– добавили в горсовете.

В горсовете отметили, что распространение таких фейков является провокацией, направленной на то, чтобы сделать больницы потенциальной мишенью для врага. Медицинские учреждения, согласно международному праву, не могут быть военными целями.