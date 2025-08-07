Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Краматорську міську раду. Там заявили, що інформація про нібито розміщення українських військових у медичних закладах міста не відповідає дійсності.

У Краматорську лікарні не використовують як військові бази

Усі медустанови Краматорська – як міського, так і обласного підпорядкування – використовуються виключно за цільовим призначенням і надають медичну допомогу.

Лікарі та допоміжний персонал лікарень міста, області та Медичних сил Збройних сил України самовіддано працюють аби щодня рятувати життя пацієнтів, як цивільних так і військових. Як з правової, так і з моральної точки зору, медичні заклади в Україні – як і в будь-якій іншій країні – не можуть бути законними військовими цілями,

– додали в міськраді.

У міськраді наголосили, що поширення таких фейків є провокацією, спрямованою на те, щоб зробити лікарні потенційною мішенню для ворога. Медичні заклади, згідно з міжнародним правом, не можуть бути військовими цілями.