7 мая, 18:04
Фейк от имени министра обороны: Умеров не делал заявлений о подрыве конструктора БПЛА в Харькове
Telegram-каналы распространили фейковое заявление министра обороны Рустема Умерова о теракте в Харькове. В Минобороны отметили, что таких слов глава ведомства не говорил, а его аккаунтов в Telegram не существует.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Информация, распространенная в Telegram-каналах о якобы заявлении Рустема Умерова о теракте в Харькове - ложная.