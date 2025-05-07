Фейк от имени министра обороны: Умеров не делал заявлений о подрыве конструктора БПЛА в Харькове

Telegram-каналы распространили фейковое заявление министра обороны Рустема Умерова о теракте в Харькове. В Минобороны отметили, что таких слов глава ведомства не говорил, а его аккаунтов в Telegram не существует.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Информация, распространенная в Telegram-каналах о якобы заявлении Рустема Умерова о теракте в Харькове - ложная.