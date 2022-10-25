Россияне находятся в отчаянном положении и прибегли к самоубийственным конвульсиям

Несколько наблюдений за особенностями российского шантажа за период полномасштабного вторжения в Украину.

Чернобыльская АЭС

Когда ВСУ перешли в контрнаступление на северном плацдарме, россияне стали делать вбросы о том, что украинские войска планируют нанести удар по позициям России на ЧАЭС.

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Запорожская АЭС

Таким образом они пытались затормозить наше контрнаступление, угрожая потенциальной диверсией на ЧАЭС . Но все прекрасно понимали, что они не пойдут на такой шаг, поскольку это был бы конец 40 БТГр их так называемой "элиты", с охватом еще и Беларуси.

Обстреливая ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ, российские оккупанты полтора месяца щекотали нервы международному сообществу, демонстрируя то, насколько они могут быть отчаянными и безрассудными.

Но все прекрасно понимали, что они не подорвут ЗАЭС хотя бы потому, что в той локации были сосредоточены остатки их наиболее боеспособных подразделений 5, 9, 35, 36 общевойсковых армий, и осуществив этот акт террора, они остались бы фактически без армии.

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Тактическое ядерное оружие

Когда началось контрнаступление ВСУ на Харьковщине, российские говорящие головы заверещали о применении тактического ядерного оружия, как никогда до этого. Хотя и так было понятно, что это не больше, чем визг.

Каховская ГЭС и "грязная" бомба

Здесь просто все сразу. И угроза подрыва ГЭС, и снова ядерное оружие, пусть и "грязное", и снова все это звучит на фоне готовящегося на Херсонщине решающего контрнаступления ВСУ. И снова все более чем прозрачно.

Подрывая ГЭС, россияне немного затормозят продвижение ВСУ на северо-восточном направлении, на Берислав и от Берислава на Херсон, но смывают свои линии обороны, подразделения на левом берегу.

Что же касается "грязной" бомбы, то россияне уже достаточно серьезно стали бесить международное сообщество своим никудышным шантажом, и им уже прямо говорят о том, что в этом случае Запад уже не останется без вмешательства.

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Поэтому, рассматривая ситуации от ЧАЭС до сегодняшних танцев с бубнами вокруг "грязной" бомбы, мы должны понимать, что россияне находятся в отчаянном положении, но при этом они достаточно трусливы, чтобы в приступе отчаяния прибегнуть к самоубийственным мерам.

Хотя, с учетом того, как они своим шантажом уже достали Запад, каждая их нынешняя конвульсия – это и есть самоубийство.

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