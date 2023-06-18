Зачем россияне запустили фейк о ликвидации Буданова: оперативная сводка от Романа Свитана
В российских СМИ появилась информация, что якобы руководитель ГУР Кирилл Буданов ликвидирован. Сначала они говорили, что его ранили и вывезли в Польшу, затем в Германию, а теперь заявляют, что якобы ликвидировали.
Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Российский фейк о Буданове
По словам военного эксперта, этот фейк рассчитан на внутреннего потребителя, то есть для россиян, чтобы не говорить о том, что происходит в Крыму. А там у них что-то взрывается и выключается свет.
Буданов – это разведка, а именно тихо зайти, выполнить свое дело и тихо уйти. Например, сейчас Буданов может где-то на подлодке всплыть в центре Крыма и передать привет,
– предположил Роман Свитан.
"Или, может, он сейчас где-то сидит с Подоляком и пьет кофе в Ялте. Они же (россияне – 24 Канал) этого не знают и все проконтролировать не могут", – добавил Свитан.
Он отметил, что возвращение Буданова для россиян станет катастрофой. Однако они быстро забывают и переключают внимание на что-то другое. До этого они целый месяц хоронили Залужного, а теперь начинают хоронить Буданова. Еще через месяц начнут кого-нибудь другого хоронить.
Российские потери
Роман Свитан пояснил, что в настоящее время стратегические резервы россиян расположены на дальности около 100 километров. Это в районе того же Мелитополя, Бердянска, Мариуполя.
Где расположены российские резервы / Скриншот с видео
Военный эксперт отметил, что сейчас атаками по линии фронта нужно заставить россиян подтянуть эти резервы хотя бы до 3-й линии обороны. Пока ВСУ перемалывают врага, нет смысла совершать какой-то прорыв.
"Мы однозначно заставим их использовать стратегические резервы, чтобы на оперативном пространстве, за линией обороны у них уже ничего не было. Вот тогда уже нужно идти на прорыв", – добавил Свитан.
Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:
Мобилизация в России
Россиянам нет смысла усиливать мобилизацию, ведь их нечем снарядить. Какой тогда смысл из тех неготовых оккупантов.
У них до сих пор около 100 тысяч "болтается", ведь их не во что одеть, обуть и что дать в руки. Именно поэтому я не думаю, что будет объявлена всеобщая мобилизация,
– подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что с военной точки зрения россияне могут объявить военное положение в 5 приграничных областях – Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской. Там они могут объявить и мобилизацию.
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