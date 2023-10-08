Россияне нашли у боевиков ХАМАС "украинское оружие": в Минобороны прокомментировали

Оккупанты продолжают придумывать чушь об украинской армии, пытаясь ее дискредитировать. Вот теперь они заявляют, что палестинские террористы атакуют Израиль оружием из Украины.

Палестинская военная группировка ХАМАС 7 октября напала на Израиль. Российские оккупанты решили использовать этот конфликт в своей антиукраинской пропаганде.

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То ли гранаты, то ли гранометы

Пропагандисты из страны-агрессорки активно распространяют фейк о том, что ХАМАС сражается против Израиля, используя оружие из Украины. В частности, они уверяют, что израильские военные задержали под Ашкелоном боевиков, которые имели при себе "украинские протанковые гранатометы", или снаряды к ним. Кроме того, оккупанты опубликовали 12-секундное видео, на котором якобы боевики демонстрируют оружие и утверждают, что именно Украина продала террористам западные образцы вооружения.

Зачем россиянам эта ложь

Комментируя очередной фейк оккупантов, в Минобороны уточнили, что оружие, переданное международными партнерами Украине, никоим образом не могло оказаться в руках палестинцев. Ведь союзники тщательно следят за перемещением вооружений и военной техники, которые они передают Киеву.

В ведомстве заявили, что новая "басня" России – это некая попытка доказать собственную непричастность к террористам из ХАМАС.

Ну мы-то знаем о встречах высокопоставленных чиновников России с лидерами и членами террористической организации. Террористы давно сотрудничают с террористами,

– подчеркнули в Минобороны.

Так, известно, что Россия давно финансирует ХАМАС и передает ему оружие. По открытым источникам, Россия в 2023 году больше миллиарда отдала в поддержку террористической группировки. Кроме того, она учит палестинцев как пользоваться дронами со сбросом, которые широко используют в войне с Украиной.

Военный эксперт Петр Черник и себе указал на "нелепость" российского фейка. Во-первых, Израиль является нашим стратегическим союзником. Во-вторых, израильская модель оружия поставляется самой Украине.

Именно Израиль является стратегическим союзником США и именно США является стратегическим союзником Украины. Поэтому говорить о том, что мы могли теоретически продать такое оружие – невозможно,

– подчеркнул Черник.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что оружие из Украины доставить по морю или суше – невозможно. Через Иран нельзя – из-за санкций, через Египет, Сирию или Иорданию нельзя – потому что нет соответствующей логистики.

Почему России выгодна война ХАМАС против Израиля