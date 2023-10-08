Россияне нашли у боевиков ХАМАС "украинское оружие": в Минобороны прокомментировали
Источник:Минобороны Украины
Оккупанты продолжают придумывать чушь об украинской армии, пытаясь ее дискредитировать. Вот теперь они заявляют, что палестинские террористы атакуют Израиль оружием из Украины.
Палестинская военная группировка ХАМАС 7 октября напала на Израиль. Российские оккупанты решили использовать этот конфликт в своей антиукраинской пропаганде.
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То ли гранаты, то ли гранометы
Пропагандисты из страны-агрессорки активно распространяют фейк о том, что ХАМАС сражается против Израиля, используя оружие из Украины. В частности, они уверяют, что израильские военные задержали под Ашкелоном боевиков, которые имели при себе "украинские протанковые гранатометы", или снаряды к ним. Кроме того, оккупанты опубликовали 12-секундное видео, на котором якобы боевики демонстрируют оружие и утверждают, что именно Украина продала террористам западные образцы вооружения.
Зачем россиянам эта ложь
Комментируя очередной фейк оккупантов, в Минобороны уточнили, что оружие, переданное международными партнерами Украине, никоим образом не могло оказаться в руках палестинцев. Ведь союзники тщательно следят за перемещением вооружений и военной техники, которые они передают Киеву.
В ведомстве заявили, что новая "басня" России – это некая попытка доказать собственную непричастность к террористам из ХАМАС.
Ну мы-то знаем о встречах высокопоставленных чиновников России с лидерами и членами террористической организации. Террористы давно сотрудничают с террористами,
– подчеркнули в Минобороны.
Так, известно, что Россия давно финансирует ХАМАС и передает ему оружие. По открытым источникам, Россия в 2023 году больше миллиарда отдала в поддержку террористической группировки. Кроме того, она учит палестинцев как пользоваться дронами со сбросом, которые широко используют в войне с Украиной.
Военный эксперт Петр Черник и себе указал на "нелепость" российского фейка. Во-первых, Израиль является нашим стратегическим союзником. Во-вторых, израильская модель оружия поставляется самой Украине.
Именно Израиль является стратегическим союзником США и именно США является стратегическим союзником Украины. Поэтому говорить о том, что мы могли теоретически продать такое оружие – невозможно,
– подчеркнул Черник.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что оружие из Украины доставить по морю или суше – невозможно. Через Иран нельзя – из-за санкций, через Египет, Сирию или Иорданию нельзя – потому что нет соответствующей логистики.
Почему России выгодна война ХАМАС против Израиля
- Подсанкционной России выгодна война в Израиле. Она надеется отвести от себя внимание и вовлечь США в ближневосточный конфликт. Она хочет, чтобы США и западные союзники тратили свои ресурсы на его погашение. В то же время, оккупанты рассчитывают, что поддержка Украины тогда вынужденно спадет.
- Кроме того, Кремль планирует еще и извлечь прибыль из конфликта между ХАМАСом и Израилем. Ведь любая дестабилизация на Ближнем Востоке означает скачок в цене на нефть.
- Также оккупанты стремятся "отстирать" свою репутацию на международной арене вероятно, планируя выступить как посредник между сторонами конфликта, предложив свой "мирный" план.