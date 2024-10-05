"Хезболла" украла у ВСУ видео уничтожения танка и выдала его за свое

Ливанская группировка "Хезболла" использовала кадры с войны в Украине, чтобы продемонстрировать "победы" над армией Израиля. Речь идет о видео "уничтожения израильского танка".

Это видео было распространено в твиттере информационным агентством АрмияInform 8 октября прошлого года. Обнаружил подделку французский OSINT-канал Random Debunk.

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Ливанский фейк об "уничтожении израильского танка"

Так, видео "уничтожения израильского танка", которое опубликовала "Хезболла" оказалось кадрами с дрона с российско-украинской войны. Данный фрагмент демонстрирует то, как противотанковое подразделение 66 ОМБр уничтожило российский боевой танк Т-90 "Прорыв" под Лиманом на Донбассе.

Украинцы уничтожают российский танк: смотрите видео, которое украла "Хезболла"

OSINT (англ. Open source intelligence) – это разведка на основе открытых источников, добывающая военную, политическую, экономическую и другую информацию в интернете.

К слову, транслировать фейки и подкреплять их старыми видео, в том числе и противника – любимая тактика российской пропаганды. Так, недавно россияне пытались выдать российские танки за "кладбище уничтоженной украинской бронетехники". Выяснилось, что это именно российская бронетехника, которая была затрофеена Вооруженными Силами.