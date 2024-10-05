Це відео було поширене у твітері інформаційним агентством АрміяInform 8 жовтня минулого року. Виявив підробку французький OSINT-канал Random Debunk.

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Ліванський фейк про "знищення ізраїльського танка"

Так, відео "знищення ізраїльського танка", яке опублікувала "Хезболла" виявилося кадрами з дрона з російсько-української війни. Цей фрагмент демонструє те, як протитанковий підрозділ 66 ОМБр знищив російський бойовий танк Т-90 "Прорив" під Лиманом на Донбасі.

Українці знищують російський танк: дивіться відео, яке вкрала "Хезболла"

OSINT (англ. Open source intelligence) – це розвідка на основі відкритих джерел, що добуває військову, політичну, економічну та іншу інформацію в інтернеті.

До слова, транслювати фейки і підкріплювати їх старими відео, зокрема, й противника – улюблена тактика російської пропаганди. Так, нещодавно росіяни намагалися видати російські танки за "кладовище знищеної української бронетехніки". З'ясувалося, що це саме російська бронетехніка, яка була затрофеєна Збройними Силами.