Их выдают банальные вещи: враг пытается разогнать панику из-за повесток в Украине
Российские пропагандисты пытаются разогнать панику в Украине из-за раздачи повесток. В частности, враги в разных группах публикуют сообщения об их "вручении".
Есть факты, которые точно выдают россиян. Ведь они допускают банальные ошибки по незнанию Украины, информирует 24 Канал.
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Что известно об обманах россиян
Группы в телеграмме, в которых сообщают о якобы местах вручения повесток, активизировались. Однако в них многие сообщения разгоняют пропагандисты.
Палятся на банальном незнании Украины. В Киеве нет ни метро Троещина, ни метро Чайка,
– написала инициатива "НотаЕнота".
Также они показали, какие именно фейковые сообщения распространяют враги.
Скриншоты фейков от россиян, которыми пытаются "кормить" украинцев
Кроме того, россияне распространяли сообщения о повестках на якобы станции метро "Чайка" и "Радужная". Хотя подобных станций в Киеве нет.
Вбросы россиян о повестках / Скриншот из телеграммы Дмитрия Гордона
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Что известно об ИПСО и фейках России
- 15 января украинская разведка сообщила, что Россия запланировала серию информационно-психологических спецопераций и фейков. Для этого россияне планировали задействовать весь диапазон современных информационных средств.
- Цель вражеских спецслужб: чтобы мир снизил военную помощь Украине. Также враги хотят собрать информацию об ВСУ и военно-промышленном комплексе нашего государства.
- По данным нашей разведки, они планировали обращаться к журналистам. Поэтому СМИ призвали внимательно проверять источники, предлагающие сотрудничество.