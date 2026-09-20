Преувеличение в 35 раз: россияне лгут об успешном продвижении на фронте, – ISW

Министерство обороны России обнародовало вымышленные данные о захвате более 5300 квадратных километров украинских территорий с начала 2026 года. По данным Института изучения войны, реальные силы оккупантов захватили лишь 147,7 квадратных километра, тогда как украинские военные освободили более 972 квадратных километров.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Что известно о лжи россиян?

Помимо масштабных манипуляций о якобы установленном контроле над 220 населенными пунктами, российская пропаганда утверждает о захвате 670 квадратных километров только в течение сентября. На самом деле с начала года оккупационные войска потеряли в чистом итоге 20 населенных пунктов, а их максимальные завоевания с учетом зон проникновения не превышают 718,8 квадратных километра.

Эксперты ISW отмечают, что систематическое преувеличение достижений также является следствием тотальной культуры лжи внутри самой российской армии. С конца 2025 года Силы обороны Украины успешно перехватили стратегическую и оперативную инициативу, сведя успехи врага к практически нулевым показателям, начиная с марта 2026 года.

В результате успешных контрнаступательных действий украинским защитникам удалось деоккупировать не менее 60 населенных пунктов и значительные территории. Наибольших успехов Вооруженные силы Украины достигли во время контратак на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Напомним, Россия активизировала информационную кампанию в преддверии заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, которые состоятся 21–28 сентября, пытаясь сформировать у западной аудитории представление о якобы неизбежности своей победы и тщетности дальнейшей поддержки Украины.

Эта кампания также связана с выборами в Госдуму, которые проходят 18–20 сентября. Кремль стремится использовать их для демонстрации поддержки своей военной политики и представить "Единую Россию" как политическую силу, связанную с войной и заявленной российской "победой".