Всегда смеется над такими историями, – "Штирлиц" о реакции Залужного на "трепанацию черепа"

В мае российская пропаганда разгоняла фейки о якобы "серьезных ранениях" Валерия Залужного и даже заявляли о "трепанации черепа". Однако такие "заявления" оказались очередной чепухой, которая рассмешила главнокомандующего ВСУ.

Побратим Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказал, что Залужный ранее активно вел соцсети. Сейчас у него есть только аккаунт в фейсбуке, однако всегда находит время почитать новости о себе.

К теме Интересный кейс, – Маляр о русских фейках по смерти Залужного и Буданова

"Мы дождались пика маразма"

"Штирлиц" рассказал, что, несмотря на постоянную занятость, Залужный регулярно читает новости в интернете и телеграм-каналах. Именно оттуда он и узнал якобы о "ранении". Товарищ главнокомандующего ВСУ подчеркнул, что он отнесся к таким сообщениям с юмором, однако реагировать не собирался.

Залужный объяснил, что не собирается оправдываться из-за фейков российских пропагандистов. Однако это лишь сыграло на руку кремлевским прихвостням. После молчания Залужного так называемые российские "военкоры" начали заявлять о тяжелой операции главнокомандующего ВСУ – "трепанации черепа".

Пропагандисты настолько далеко зашли в сочинении сказок о Залужном, что даже российская разведка начала говорить о ранениях. В частности, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что якобы "получает информацию о состоянии здоровья главкома ВСУ, но не будет разглашать чего-либо".

После этого Залужный решил все же разбить фейки русской пропаганды. Он записал видео вместе со своим товарищем.

Записали мы это видео и подумали, что (россияне – 24 Канал) сейчас скажут: вот он сидит, значит, ранен. Мы сразу записали второе видео, где он держит селфи камеру и, улыбаясь, говорит, что все хорошо. Залужный всегда смеется над такими историями. Мы привыкли, что разное о нем говорят. Но мы здесь дождались пика маразма от российской пропаганды,

– рассказал "Штирлиц".

Россияне распространяли фейки о Залужном