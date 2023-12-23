"Пять бомб" в международном аэропорту: в Праге аноним "заминировал" терминал

В столице Чехии неизвестный пытался усложнить работу международного аэропорта. Мужчиной заинтересовалась полиция после его звонка.

Инцидент произошел вечером в субботу, 23 декабря. Неизвестный мужчина попытался "заминировать" международный аэропорт Праги имени Вацлава Гавела.

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Что сказала полиция Чехии

Как сообщили чешские правоохранители, около 17:30 по местному времени неустановленный мужчина позвонил и заявил, что во втором терминале аэропорта якобы заложено "пять бомб". Аноним общался на английском.

Англоязычный мужчина заявил о размещении "пяти бомб" в аэропорту имени Вацлава Гавела. Сейчас действуют меры безопасности, и мы просим пассажиров быть терпеливыми и следовать указаниям полиции,

– написала полиция Чехии в соцсетях.

Из-за этого анонима из аэропорта пришлось вывести людей, но ненадолго. Весь второй терминал был эвакуирован. Специалисты осмотрели аэродром и не обнаружили никаких взрывных устройств.

Фейковое заминирование повлекло за собой проблемы с трафиком и очереди. Теперь правоохранители разыскивают этого анонима.

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