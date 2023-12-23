"Пять бомб" в международном аэропорту: в Праге аноним "заминировал" терминал
Источник:Полиция Чехии
В столице Чехии неизвестный пытался усложнить работу международного аэропорта. Мужчиной заинтересовалась полиция после его звонка.
Инцидент произошел вечером в субботу, 23 декабря. Неизвестный мужчина попытался "заминировать" международный аэропорт Праги имени Вацлава Гавела.
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Что сказала полиция Чехии
Как сообщили чешские правоохранители, около 17:30 по местному времени неустановленный мужчина позвонил и заявил, что во втором терминале аэропорта якобы заложено "пять бомб". Аноним общался на английском.
Англоязычный мужчина заявил о размещении "пяти бомб" в аэропорту имени Вацлава Гавела. Сейчас действуют меры безопасности, и мы просим пассажиров быть терпеливыми и следовать указаниям полиции,
– написала полиция Чехии в соцсетях.
Из-за этого анонима из аэропорта пришлось вывести людей, но ненадолго. Весь второй терминал был эвакуирован. Специалисты осмотрели аэродром и не обнаружили никаких взрывных устройств.
Фейковое заминирование повлекло за собой проблемы с трафиком и очереди. Теперь правоохранители разыскивают этого анонима.
Похожие случаи в других городах
- В конце осени в один день неизвестные "заминировали" два университета в Ивано-Франковске и все школы в Одессе. Департамент образования и науки получил письмо с угрозами от "российского террориста". В результате ученики и персонал были эвакуированы, но никаких бомб не нашли.
- Похожий инцидент произошел в Сумской области и на Днепропетровщине. Неизвестные позвонили и сообщили о якобы заминировании всех школ в Сумской области, а также в Кривом Роге. Соответствующие службы начали проверку и выяснили, что минирование оказалось фейковым.
- Напомним, в день первого звонка анонимы пытались "заминировать" все школы Киева. К счастью, никакой взрывчатки в учебных заведениях не было.