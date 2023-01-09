В фейковую месть россиян за Макеевку не верят даже их же пропагандисты, – ISW

Россияне начинают понимать, что их минобороны цинично лжет им и о якобы победах на фронте, и о "возмездии" за удар по Макеевке. В фейковую "операцию возмездия" минобороны России в Краматорске не верят даже сами пропагандисты.

Об этом говорят специалисты американского Института изучения войны. Там подчеркивают, что военные блоггеры России просто в ярости из-за лжи.

Важно Россия заявила о "отмщении за Макеевку": в "потери" ВСУ не верят даже россияне

Исследователи пишут, что попытки министерства обороны России заявить, что российские войска ответили на удар украинских войск 31 декабря по российским позициям в Макеевке, вызывают дальнейшее недовольство в российском информационном пространстве.

. Накануне минобороны России объявило, что российские войска провели "операцию возмездия" украинским силам за удар 31 декабря по Макеевке, где погибли до 400 мобилизованных солдат. По словам представителей минобороны РФ, в ответ россияне ударили по Краматорску, где "погибли" более 600 украинских военнослужащих.

Это утверждение неправдиво, ведь финский репортер посетил место удара в Краматорске 8 января и отметил, что россияне нанесли удар по пустой школе.

Как россияне реагируют на ложь

Несколько российских военных блоггеров негативно отреагировали на заявление российского министерства обороны, указывая на то, что российское оно часто представляет ложные заявления.

Пропагандисты раскритиковали российское военное руководство за то, что оно сфабриковало историю, чтобы "отомстить" за удар по Макеевке, вместо того, чтобы возложить на себя ответственность за потери,

– отмечают аналитики.

В начале массированной кампании ударов по критически важной инфраструктуре Украины в октябре 2022 года минобороны России использовало аналогичную формулировку "возмездия" против ударов по мосту через Керченский пролив и другую российскую инфраструктуру.

Что известно об атаке ВСУ по оккупантам в Макеевке