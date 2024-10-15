Массовые "минирования" 14 октября – дело рук России: расследование полиции

Полиция обработала более двух тысяч звонков о "минировании" 14 октября. Большинство из них были с российских IP-адресов.

Обработав тысячи звонков, поступавших в государственные учреждения в период массовых "минирований" правоохранители пришли к выводу, что большинство из них происходят из России, сообщают в Нацполиции.

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Россия подрывает деятельность государственных учреждений

После массированных сообщений о "заминировании" полиция провела расследование и обвинила Россию в организации тысяч фальшивых звонков с "предупреждениями".

Подавляющее их большинство поступило с российских IP-адресов. Обработано более 2000 вызовов, в основном это информация о минировании админзданий. По факту заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан возбуждены уголовные дела,

– сообщают в Нацполиции.

Напомним, 14 октября во всех регионах страны на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступали анонимные письма о заминировании их зданий. Все "предупреждения" оказались ложными.