Опрацювавши тисячі дзвінків, що надходили до державних установ у період масових "замінувань" правоохоронці дійшли висновку, що більшість з них походять з Росії, повідомляють у Нацполіції.

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Росія підриває діяльність державних установ

Після масованих повідомлень про "замінування" поліція провела розслідування та звинуватила Росію у організації тисяч фальшивих дзвінків з "попередженнями".

Переважна їх більшість надійшла з російських IP-адрес. Опрацьовано понад 2000 викликів, в основному це інформація про мінування адмінбудівель. За фактом завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження,

– повідомляють у Нацполіції.

Нагадаємо, 14 жовтня у всіх регіонах країни на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходили анонімні листи про замінування їхніх будівель. Всі "попередження" виявилися хибними.