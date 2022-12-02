В Тернополе и Виннице ищут взрывчатку на вокзалах: людей эвакуировали

В Виннице и Тернополе 2 декабря сообщили о вероятном заминировании зданий. Людей пришлось эвакуировать.

Об этом информирует 24 канал. Теперь вероятное заминирование проверяют правоохранители.

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В Виннице и Тернополе сообщили о "заминировании"

2 декабря поступила информация о заминировании Центрального автовокзала в Виннице. Представитель областной Нацполиции Зарина Маевская сообщила, что сейчас на месте работают специалисты.

Сообщения о вероятном заминировании проверяют. Если оно подтвердится, то мы предоставим официальную информацию,

– заявила она.

Городской голова Тернополя Сергей Надал также сообщил, что поступила информация о вероятном заминировании зданий автовокзала на улице Торговица, пригородного автовокзала на улице Белогорская и ТРЦ "Подоляны" на Текстильной.

"Прошу вас не подходить к зданиям и быть осторожными!" – подчеркнул мэр.

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